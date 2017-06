Google Maps si aggiorna alla versione beta 9.55 con diverse novità (ma solo per gli utenti iscritti al programma beta). La feature che balza maggiormente all’occhio è sicuramente quella relativa alla possibilità di utilizzare il popolare navigatore di bigG offline per interi paesi. Non solo una parte di mappa, come già possibile sinora, ma una vera e propria nazione intera.

Una novità davvero molto interessante e che si rivela senza dubbio utilissima per tutte le persone che sono abituate a viaggiare molto, sopratutto nei paesi in cui la connettività non è garantita o la rete è molto più cara, ad esempio fuori dell’Europa.

Non si tratta ancora di una notizia ufficiale ma di quanto emerge dal codice della nuova versione dell’app di Google Maps, ovvero la stringa “OFFLINE_ALL_OF_COUNTRY”. Presente anche una seconda stringa che lascia intendere la possibilità che sarà possibile anche personalizzare un’area di mappa (“OFFLINE_SELECT_CUSTOM_AREA”).

Un’informazione che rimarrà ufficiosa almeno finché la nuova versione non passera da beta a definitiva. Va comunque considerato che le dimensioni di una mappa di un paese intero non sono irrisorio, e quindi potrebbe essere una funzione troppo esosa in termini di spazio per uno smartphone che può mediamente contare su 16 o 32GB. Altra novità è il supporto dei canali notifiche per il nuovo Android O, grazie ai quali si potrà accedere al menu e personalizzare ogni canale con importanza, suono e tanto altro.