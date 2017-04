Disegnare è la vostra passione ma non ne avete le capacità? Nessun problema: d’ora in poi vi darà una mano Google. Certamente non diventerete il nuovo Leonardo da Vinci, ma grazie ad un algoritmo sviluppato da bigG, semplicemente scarabocchiando si potranno realizzare dei semplici disegni.

L’applicazione che permetterà ciò si chiama Google AutoDraw, disponibile sia su desktop che su smartphone e tablet tramite browser. Come funziona? Basta semplicemente abbozzare, ad esempio, una bicicletta, un fulmine, o un gatto e, automaticamente, Google AutoDraw riconosce le vostre intenzioni e vi permette di migliorare il vostro scarabocchio con un disegno sempre stilizzato ma meglio realizzato. Il disegnino può essere tracciato con la freccia del mouse su desktop oppure con il dito sullo schermo touch di smartphone o tablet.

Per mostrare al mondo le potenzialità di questa nuova app Google ha pubblicato un video promozionale ad hoc, che potete vedere qui sotto.

Se volete lanciarvi in qualche scarabocchio, andata su autodraw.com