Gionee A1 lite è ufficiale e trattasi di un nuovo smartphone Android di fascia bassa pensato per chi ama i selfie. La scheda tecnica evidenzia un display da 5.3 pollici con risoluzione HD. Cuore pulsante un processore Mediatek MT6753 con GPU Mali T-720, 3GB di RAM e 32GB dl Flash Storage espandibile attraverso le memorie MicroSD.

Come accennato all’inizio, il nuovo Gionee A1 lite punta tutto sui selfie. Anteriormente, infatti, spicca una fotocamera da ben 20MP con Flash LED, ottima per chi ama gli autoscatti. Posteriormente invece, una fotocamera da 13MP con Flash LED. Ovviamente non mancano poi tutti quei sensori e supporti oggi irrinunciabili in un terminale moderno anche se di fascia bassa come 4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS e USB OTG.

Ottima la batteria che con 4.000 mAh dovrebbe consentire una lunga autonomia. Non manca nemmeno un lettore per le impronte digitali. Nonostante sia un terminale di fascia bassa, Gionee A1 lite dispone di un corpo elegante in metallo.

Per quanto riguarda il software, Gionee A1 lite dispone di Android 7.0 Nougat con personalizzazione Amigo OS 4.0. Gionee A1 lite sarà venduto nei colori oro, nero, rosso ad un prezzo equivalente di circa 230 euro. Nessun dettaglio per un’eventuale commercializzazione europea anche se probabilmente arriverà attraverso il consueto canale degli importatori.