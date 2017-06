Samsung batte nuovamente Apple e nello specifico il Galaxy S8 batte l’iPhone 7. Consumer Reports, infatti, non ha dubbi ed incorona il nuovo top di gamma Android di Samsung come il miglior smartphone in commercio. La vittoria della casa coreana contro Cupertino è ancora più netta se si evidenzia che al primo posto della classifica di Consumer Reports c’è il Galaxy S8+ seguito dal Galaxy S8 e poi dal top di gamma del 2016 Galaxy S7 Edge.

Al quarto posto si colloca l’LG G6 e solamente al quinto l’iPhone 7 Plus. Certo, con l’avvento dell’iPhone 8 la classifica è destinata a cambiare ma per il momento Samsung può godersi il primato non con un modello ma bensì con tre prodotti.

Consumer Reports sintetizza il suo giudizio affermando che il Galaxy S8 è la migliore scelta per chi cerca una fotocamera di qualità, una lunga autonomia, un display eccezionale e la resistenza all’acqua.

Consumer Reports, comunque, evidenzia anche alcuni difetti del Galaxy S8 come la non perfetta ergonomia ad una mano e la dubbia posizione del lettore per le impronte digitali. Difetti che, comunque, non fanno cambiare di una virgola il giudizio definitivo.

Galaxy S8 promosso a pieni voti e questo non stupisce visto che le persone stanno premiando il lavoro di Samsung acquistando in massa questo smartphone.