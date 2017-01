Ogni giorno arrivano nuove indiscrezioni sul Galaxy S8 di Samsung. Questa volta il nuovo rumors non riguarda una componente tecnica o una funzione software ma bensì che la casa coreana avrebbe iniziato i test sul campo del suo nuovo smartphone Android. In particolare, ci sarebbero in fase di valutazione diverse varianti del Galaxy S8. Trattasi di un passaggio naturale prima delle definizione dell’esatto identikit del prodotto. Ogni azienda testa diverse varianti dello stesso modello per capire quale effettivamente offra le migliori possibilità. Secondo le solite fonti cinesi che hanno lanciato questa soffiata i modelli in test riporterebbero le sigle G950FXXU0APLH, G955FXXU0APLH, G9500ZCU0APLF e G9550ZCU0APLF.

Anche se le sigle non possono dare particolari suggerimenti su come sono fatti i due modelli bastano per evidenziare che i primi due codici sono legati alla variante internazionale dello smartphone, quella che poi arriva anche in Europa ed in Italia. Una dovrebbe fare riferimento al Galaxy S8 ed una al Galaxy S8 Plus. Il termine Edge dovrebbe sparire in quanto si vocifera che entrambe le varianti saranno caratterizzate dall’utilizzo del vetro curvo.

Ovviamente trattasi di speculazioni ma ogni giorno la sensazione che si rafforza è che il prossimo Galaxy S8 sarà davvero un terminale molto interessante, forse tra i più completi ed innovativi degli ultimi tempi.

Se ne saprà, comunque, di più nel corso dei prossimi mesi quando Samsung annuncerà i suoi nuovi top di gamma. Presentazione che dovrebbe avvenire per il prossimo aprile.