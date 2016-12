Anche sotto le festività non si fermano le indiscrezioni sul Galaxy S8 che oramai può essere tranquillamente definito come il più atteso smartphone Android della prima parte del 2017. I rumors, questa volta, tornano a focalizzare l’attenzione sul nuovo assistente virtuale, Bixby, che andrà a sostituire l’attuale S Voce. Bixby sarà ufficialmente il rivale di Cortana, Siri e Google Assistant visto che sarà basato sui progetti di Viv, la startup di recente acquisizione che è nota per aver creato proprio l’assistente virtuale di Apple.

L’aspetto interessante è che Bixby sarà molto sofisticato ed includerà un vero sistema di intelligenza artificiale. Inoltre, sarà compatibile con tutte le applicazioni precaricate all’interno del sistema operativo. Bixby dovrebbe, dunque, rappresentare un importante passo in avanti rispetto a quanto offerto oggi all’interno di S Voce.

Il Galaxy S8 dovrebbe disporre, dunque, di un sistema avanzatissimo in grado di gestire molte funzionalità dello smartphone. Rimane, però, l’incognita di Google che offre su Android Google Assistant. Big G, infatti, potrebbe non gradire l’arrivo di una soluzione così avanzata in grado di mettere in secondo piano il suo prodotto.

Trattasi, comunque, sempre di speculazioni che come tali devono essere considerate. Il dato oggettivo è che il Galaxy S8 continua a stuzzicare l’interesse delle persone.

Se ne saprà, comunque, di più nel corso dei prossimi mesi con l’avvicinarsi della data di presentazione che dovrebbe avvenire ad aprile.