Iniziano ad intensificarsi le indiscrezioni sul Galaxy Note 8, il prossimo phablet di Samsung che verrà alla luce verso la fine dell’estate. Il Galaxy Note 8 è stato avvistato, questa volta, all’interno di HTML5 Test. Sebbene non si tratti di un benchmark canonico ma pensato per valutare l’efficacia del browser nel gestire i contenuti in HTML5, permette, comunque, di carpire alcuni dettagli interessanti. Innanzitutto, il test evidenzia la presenza del nuovo Browser Samsung 5.2 che ottiene un lusinghiero punteggio di 488 punti su 555.

Il test fornisce anche la conferma del codice identificativo del phablet coreano che è SM-N950F. Inoltre, viene confermata la presenza del sistema operativo Android Nougat 7.1.1. Sebbene Android O sia vicino alla sua release finale, ben difficilmente lo si vedrà da subito sul Galaxy Note 8. Samsung sicuramente partirà con Nougat per poi offrire l’aggiornamento alla nuova major release di Android in un secondo momento.

Samsung punto molto su questo prodotto visto la figuraccia fatta con il Galaxy Note 7. Sul nuovo phablet si sa che dovrebbe disporre di un display da 6,3 pollici, della stessa base hardware del Galaxy S8 e di una doppia fotocamera posteriore. Il sensore per le impronte non sarà sotto lo schermo ma probabilmente sempre nella parte posteriore del dispositivo.

Presentazione verso fine agosto o nei primi giorni di settembre.