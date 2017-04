Fujifilm Italia mette in campo un’interessante iniziativa per saggiare, prima dell’acquisto, tutte le potenzialità e funzionalità del suo sistema medio formato. Da oggi presso i rivenditori autorizzati si potrà toccare con mano e fare qualche scatto con GFX 50S, scegliendo l’ottica più adatta alle proprie esigenze, tra GF63mmF2.8 R WR GF32-64mmF4 R LM WR GF120mmF4 R LM OIS WR Macro.

Questa iniziativa si inserisce all’interno dei progetti di comunicazione che Fujifilm realizza allo scopo di trasmettere il valore del brand e dei suoi prodotti, cercando un canale diretto con i propri utenti finali, per soddisfare i loro bisogni e esigenze.

Per scoprire i punti vendita aderenti all’iniziativa basterà recarsi sul sito approntato appositamente da Fujifilm. Dunque, per chi sta per cambiare la propria macchina fotografica e vuole fare un acquisto consapevole, Fujifilm Italia ha messo in campo un’iniziativa davvero molto lodevole che permetterà agli utenti di poter saggiare le doti fotografiche della GDX 50S prima di mettere mano al portafogli ed acquistarla a scatola chiusa.