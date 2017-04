A Pasqua gli auguri raggiungono proprio tutti. Da martedì 11 a lunedì 17 aprile, Fastweb regala a tutti i già clienti con offerta prepagata Fastweb Mobile chiamate illimitate verso tutti i telefoni fissi e mobili nazionali, senza consumare i minuti inclusi nell’abbonamento o il proprio credito. Una promozione unica sul mercato, che risponde ai bisogni di tutti coloro che vorranno scambiarsi gli auguri in modo semplice con familiari, parenti e amici. La promozione è disponibile senza alcun costo aggiuntivo e senza bisogno di attivazione.

Inoltre fino al 15 aprile, Fastweb offre in più a tutti i nuovi clienti che attiveranno a partire da 21 euro ogni 4 settimane una SIM mobile 4G prepagata uno sconto di 80€ sull’anticipo di un Samsung Galaxy S7 edge, acquistabile in 30 rate. Per ogni Samsung Galaxy S7 edge i clienti riceveranno un’esclusiva cover in regalo. Per i nuovi clienti la promozione è attivabile in tutti i negozi Fastweb di Italia, sottoscrivendo le offerte prepagate Fastweb Mobile 250, Mobile 500 o Mobile Freedom su nuova SIM 4G e mantenendo il proprio numero telefonico.

Mobile 250 è l’offerta che include 6 Giga di Internet su rete 4G, 250 minuti verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 250 SMS. Chi usa più spesso il telefono della rete Internet può scegliere invece Mobile 500 con 3 Giga di Internet su rete 4G, 500 minuti verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile e 500 SMS. Entrambe le offerte comprendono inoltre minuti illimitati verso i cellulari Fastweb. Per chi vuole parlare e navigare senza limiti, Mobile Freedom offre 6 Giga di Internet 4G, SMS e chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile.

Tutte le offerte Fastweb Mobile sono state create con la massima trasparenza, senza costi di disattivazione e senza costi di uscita in caso di cambio operatore e con benefici unici per i propri clienti che hanno un’offerta fissa.

La SIM 4G di Fastweb inclusa in tutte le offerte mobile permette di accedere a una copertura di rete tra le migliori in Italia offrendo un’elevata qualità di navigazione e vedere video in streaming in qualità HD, scaricare e condividere ancora più velocemente in rete e sui social network video, foto e contenuti multimediali, e di una maggior estensione della copertura di rete mobile, senza costi aggiuntivi. Infatti è possibile navigare in 4G con velocità fino a 150 Megabit per secondo in download e 50 Mbps in upload con una copertura di oltre il 96% del territorio nazionale. Inoltre in 637 comuni è già possibile navigare in 4GPlus con velocità fino a 300 Mbps in download.