Facebook continua a migliorare la sua applicazione di comunicazione Messenger arricchendola sempre di nuove funzionalità tanto che, oggi, è diventata uno dei baricentro delle attività sul web degli utenti grazie alle molte funzionalità avanzate disponibili che vanno oltre la semplice possibilità di comunicare tra persone. L’ultima novità riguarda la possibilità di effettuare pagamenti di gruppo.

Trattasi di un’opzione che espande la funzione già oggi esistente che permette micro transazioni all’interno della piattaforma. Tutti coloro che hanno associato al proprio profilo una carta di credito potranno, infatti, inviare una certa somma di denaro ad un’altra persona. Ma adesso, arriva la possibilità di effettuare pagamenti di gruppo, novità interessante per diversi scenari, come per esempio, raccolte fondi, o “collette” per regali.

Ovviamente le transazioni avvengono nella più totale sicurezza. I pagamenti dovranno essere autorizzati, infatti, attraverso un apposito PIN. Da evidenziare che nel caso dei pagamenti di gruppo, gli utenti potranno specificare le quote di denaro da pagare o scegliere un preciso totale da ripartire.

Questa novità in Facebook Messenger arriverà attraverso un update dell’applicazione Messenger per iOS ed Android. Sfortunatamente, le funzioni di pagamento attraverso la piattaforma sono ancora utilizzabili solamente per gli utenti americani. In futuro, si spera, Messenger come piattaforma per le micro transazioni, potrebbe arrivare anche nel resto del mondo.