Facebook Messenger ha tagliato il traguardo di 1,2 miliardi di utenti attivi al mese. Trattasi di un risultato davvero formidabile se si sottolinea che 8 mesi fa gli utenti attivi erano 200 milioni in meno. Questo traguardo raggiunto dall’applicazione di messaggistica di Facebook non stupisce. Il social network da tempo sta lavorando per rendere Messenger sempre più ricco di funzionalità e questo sforzo viene premiato dagli utenti. Facebook Messenger, infatti, oggi è molto di più che una piattaforma di comunicazione visto che possiede caratteristiche extra. In America, per esempio, gli utenti possono prenotare una corsa su Uber ed inviare denaro ad altri utenti.

Facebook Messenger sarà in futuro anche sempre più smart visto che il social network ha annunciato l’arrivo di un bot che assisterà gli utenti nelle loro chat effettuando per loro alcune operazioni. Il traguardo raggiunto è ancora più formidabile se si pensa che Messenger ha raggiunto come numero di utenti WhatsApp e doppiato Instagram. Applicazioni che, comunque, fanno sempre parte della scuderia di Facebook.

Ed è proprio Facebook il maggiore a beneficiare di questo risultato perchè tutte le sue app stanno ottenendo risultati sempre più importanti in termini d’uso e dunque, contestualmente, garantiscono anche importanti rientri economici alla società.