Tra non molto sarà possibile ascoltare trasmissioni radiofoniche direttamente attraverso Facebook. Il più grande social network della rete ha, infatti, annunciato “Live Audio“, un nuovo modo di trasmettere le dirette all’interno della sua piattaforma. Facebook, nel 2016, si è impegnato molto a potenziare e migliorare i suoi servizi di Live Video ma ha capito che molte persone, gli editori in particolare, stavano cercando nuove forme di comunicazione che non includessero per forza i video. Da questa idea nasce Live Audio cioè la possibilità di trasmettere in streaming in diretta una trasmissione in solo audio, proprio come le radio.

Live Audio è pensato, anche, per tutti coloro che vivono in zone dove la connettività a banda larga è una chimera. Da queste zone, trasmettere le dirette audio o ascoltarle sarà molto più semplice. Il servizio è attualmente in fase di test presso alcuni editori tra cui si menzionano BBC World Service , LBC e Harper Collins. Facebook, però, promette che entro il prossimo anno Live Audio arriverà per tutti quanti. Gli utenti iOS, per ascoltare le dirette, dovranno lasciare aperta l’applicazione di Facebook, mentre gli utenti Android potranno anche chiuderla ed effettuare altre operazioni senza mai smettere di ascoltare la trasmissione audio. Gli utenti Android, dunque, potranno godere di alcuni vantaggi.

Live Audio apre nuovi ed interessanti scenari per Facebook. Molti editori, infatti, potrebbero sfruttare questa nuova funzionalità per offrire un nuovo genere di contenuti molti simili a quelli radiofonici. Le stesse radio potrebbero decidere di trasmettere all’interno di Facebook alcuni loro programmi. Il futuro, dunque, si fa molto interessante con Facebook che sta diventando sempre di più il baricentro della vita digitale di tutti gli utenti della rete.