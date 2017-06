Facebook festeggia i 30 anni delle GIF con alcune simpatiche iniziative. Per questo importante traguardo delle simpatiche immagini in movimento che rendono più allegro il web, il social network ha annunciato che tali immagini potranno essere, adesso, utilizzate all’interno di tutti i commenti della piattaforma. In precedenza, le GIF potevano essere utilizzate solamente all’interno di Facebook Messenger. Inserire le GIF nei commenti su Facebook è davvero molto semplice. Tutto quello che gli utenti dovranno fare è toccare il pulsante GIF, digitare l’immagine che si vorrebbe inserire e e poi scegliere quella che meglio rappresenta l’idea di commento che si vuole inserire.

Inoltre, GIPHY e GIPHY Studios hanno creato una serie di GIF dedicate ad alcune delle più celebri web star della rete: DNCE, Logan Paul, Amanda Cerny, DREEZY, Patrick Starr, Violet Benson, Wuz Good, Brandi Marie e Landon Moss. Per trovarle, basta usare l’hashtag #GIFparty quando si condivide una GIF all’interno di Facebook o di Messenger.

Facebook ha lanciato anche un sondaggio per capire qualche sia la pronuncia più corretta del termine GIF. Sondaggio accessibile nei prossimi giorni ma solamente dai cittadini americani.

Infine, il social network ha voluto anche condividere qualche dato su come le GIF siano utilizzate all’interno della piattaforma. Nell’ultimo anno su Messenger sono state condivise quasi 13 miliardi di GIF ed il giorno di Capodanno è stata la giornata con il maggior numero di GIF condivise (400 milioni).