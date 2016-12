Facebook vuole incentivare l’interazione tra i suoi iscritti all’interno della piattaforma. Un recente studio, infatti, afferma che la condivisione dei contenuti originali sta calando. Per incentivare, dunque, la condivisione dei momenti più significativi dei suoi utenti, il social network ha lanciato un nuovo programma volto a stimolare le persone a discutere di speciali eventi come le vacanze o avvenimenti di un certo spessore. Nei dettagli, gli utenti vedranno, molto presto, comparire in cima al loro News Feed delle speciali schede che conterranno inviti a parlare di speciali argomenti. Un test, in tal senso, era già stato fatto in occasione della Festa del Ringraziamento e dell’evento spettacolare della super luna.

In buona sostanza, gli utenti saranno invitati a parlare di questi argomenti ed a condividere foto e commenti con i loro amici. E con le feste natalizie oramai imminenti, Facebook non poteva che iniziare con una scheda in cui sono contenuti gli auguri di Natale. Scheda che invita, anche, gli utenti ad inviare una cartolina digitale ai loro amici scegliendo tra i 18 diversi modelli messi a disposizione dal social network. Un modo diverso ma molto simpatico di augurare buone feste.

Questa nuova funzionalità dovrebbe arrivare per tutti entro le feste di Natale. Curiosamente, Facebook definisce queste novità come un “marketing program“. Proprio la dicitura “marketing” potrebbe far pensare che in futuro queste schede possano servire anche per inoculare diverse e più mirate forme di pubblicità all’interno del social network. Nel frattempo, gli iscritti potranno iniziare ad inviare gli auguri di buon Natale a tutti i loro amici virtuali sul social network.