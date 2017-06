Una conferenza lampo, la più veloce di tutti, ma che in soli 30 minuti circa è riuscita a condensare una buona quantità di titoli, da quelli più attesi come Super Mario Odyssey al già visto ma molto interessante Mario + Rabbids. Ovviamente non solo Mario, ma anche altre icone dell’universo Nintendo come Yoshi, che torna a mostrarsi anche su Switch, e Zelda. Andiamo a scoprire cosa ha tirato fuori dal cilindro Nintendo per questo E3 2017.

E3 2017 Nintendo: Xenoblade Chronicles 2

Ad aprire il Nintendo Spotlight – così è stata chiamata quest’anno la conferenza digitale della grande N – è stato Xenoblade Chronicles 2, nuovo jrpg in sviluppo da Monolith Soft atteso per la fine dell’anno che si mostra in uno spettacolare trailer.

E3 2017 Nintendo: Metroid Prime 4

Poi è arrivato il turno di Metroid Prime 4, di cui però non si è visto praticamente nulla se non il titolo e il fatto che arriverà su Nintendo Switch. Nessuna data è stata rivelata. Una conferma gradita anche se i fan si aspettavano magari qualche piccola immagine.

E3 2017 Nintendo: Kirby

Tramite la sua digital conference Nintendo ha poi annunciato il nuovo Kirby per Nintendo Switch, coloratissimo platform bidimensionale di cui è stato mostrato un video gameplay piuttosto esaustivo. Il titolo è atteso per il 2018.

E3 2017 Nintendo: Pokken Tournament DX

Spazio anche per i Pokémon con la versione Switch di Pokken Tournament DX. Sempre per quanto riguarda i mostriciattoli portatili Nintendo ha annunciato che ci sarà un nuovo GDR per Switch, ma non è andata nel dettaglio.



E3 2017 Nintendo: Yoshi

Nintendo si poteva dimenticare uno dei pesi massimi del suo universo, uno dei personaggi in assoluto più iconici dopo Mario e Zelda? No di certo. Ed ecco che la società nipponica ha tirato fuori dal cilindro un nuovo capitolo dedicato a Yoshi, l’amico dinosauro di Mario e Luigi. Altro titolo platform dall’aspetto molto particolare di cui è stato mostrato un breve gameplay trailer dal quale emerge un tipo di esperienza legata alla soluzione di piccoli enigmi ambientali. Periodo di uscita? Un generico 2018.

E3 2017 Nintendo: Fire Emblem Warriors

Nintendo non si dimentica del suo New 3DS e mostra un trailer di Fire Emble Warrios, titolo atteso anche per Switch. Un adventure game atteso per la fine dell’anno.

E3 2017 Nintendo: The Legend of Zelda Breath of the Wild DLC

Un DLC ad agosto e uno a fine anno per il peso massimo The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Questi contenuti aggiuntivi porteranno nel mondo di Hyrule tante nuove avventure, armi, nemici, la modalità Master. Il primo DLC si chiama The Master Trials, mentre il secondo The Champion’s Ballad.

E3 2017: Mario+Rabbids: Kingdom Battle

Già mostrato da Ubisoft, anche Nintendo ovviamente non poteva esimersi dal farlo e mostra un nuovo trailer di Mario+Rabbids, in uscita il 29 agosto.

E3 2017 Nintedo: Super Mario Odyssey

Proprio quando la conferenza stava per finire, ecco apparire un nuovo spettacolare trailer di Super Mario Odyssey, l’attesissimo nuovo titolo del baffuto idraulico italiano. Una clip che mette in mostra un gameplay super variegato (il cappello di Mario ha due occhi e può essere usato come frisbee per raggiungere zone inaccessibili o altro) e una grafica come sempre molto colorata e artisticamente impressionante, con un inediti scenari reali. E c’è anche una data: 27 ottobre 2017.