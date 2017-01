Al CES 2017 di Las Vegas, HP ha presentato molte nuove soluzioni in ambito computer. Si parte dall’interessante gamma di computer Sprout Pro, cioè all-in-one dotati di processore Intel Core i7, 512GB di SSD, 16GB di memoria e GPU NVIDIA GTX 960M. Il sistema operativo scelto è Windows 10 Pro. Trattasi di un prodotto professionale che si vuole confrontare con il Surface Studio. Presente anche un brillante display da 23.8 pollici Full HD. Particolarità, la fotocamera Intel RealSense 3D permette di effettuare scansioni 2D e 3D degli oggetti. In arrivo nel mese di marzo.

HP EliteBook x360

Per il mondo del business arriva il convertibile Windows 10 HP EliteBook x360. Realizzato in alluminio, ha superato severi test di resistenza. La cerniera permette di ruotare il monitor touch di 360 gradi per poter utilizzare il computer come un tablet pc. Per quanto riguarda le specifiche, HP EliteBook x360 dispone di un display da 13.3 pollici con risoluzione sino a 4K UHD, abbinato a processori Intel Core i5 e i7 di settima generazione e sino a 16GB di RAM. Presenti anche WiFi, Bluetooth, USB Type-C Thunderbolt 3 ed un pennino. Autonomia di circa 15 ore. Arriverà a gennaio.

HP Spectre x360

Al CES 2017, HP ha deciso di portare anche il nuovo HP Spectre x360 con schermo IPS da 15.6 pollici con risoluzione 4K. Anche questo modello è dotato di processori Intel di settima generazione, storage massimo sino a 1TB e GPU NVIDIA GT 940MX. Molto particolare la tastiera con tasti a corsa molto corta (1,5 millimetri). Arriverà a gennaio a 1599 euro.

Envy Curved AiO

Envy Curved AiO è un nuovo pc desktop all-in-one caratterizzato da un display gigante curvo da ben 34 pollici e risoluzione WQHD. Un prodotto per professionisti che dispone dei processori Core i5 ed i7 di settima generazione abbinati ad una GPU NVIDIA GFX con la possibilità di utilizzare SSD da 512GB a 2TB. Debutto nel mese di gennaio a 1999 euro.

HP OMEN X 35

Per gli amanti del gaming arriva il nuovo monitor HP OMEN X 35 che si caratterizza per essere curvo e per poter disporre di una diagonale da 35 pollici. Rapporto 21:9 con risoluzione UWQHD e tempo di risposta di 3ms. Arriverà ad aprile a 1299 euro.