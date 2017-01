Al CES 2017 spazio anche per Canon che aggiorna la sua celebre gamma PowerShot serie G con PowerShot G9 X Mark II, potente, super sottile e tascabile. La fotocamera offre prestazioni rapidissime e risultati strabilianti a ogni pressione dell’otturatore, grazie a una sorprendente velocità di scatto continuo fino a 8,2 fps, un ampio sensore da 1.0”, 20,1 megapixel e il recentissimo processore Canon DIGIC 7. Per gli appassionati che cercano una fotocamera compatta, dalle prestazioni affidabili ed elevate PowerShot G9 X Mark II è la soluzione ideale, da portare sempre con sé.

Grazie al processore DIGIC 7 e al sensore CMOS, PowerShot G9 X Mark II offre prestazioni migliorate e risultati di alta qualità. Lo stabilizzatore ottico d’immagine da 3,5 stop e la tecnologia Dual Sensing IS assicurano foto nitide e fantastiche riprese in movimento. Lo scatto continuo a 8,2 fotogrammi al secondo, insieme a un rapido autofocus da 0,14 secondi, offrono una macchina estremamente reattiva in ogni circostanza. Per cogliere tutto nel fotogramma, PowerShot G9 X Mark II è dotata di un obiettivo grandangolare da 28 millimetri con zoom ottico 3x, ottimo per ritratti e paesaggi d’impatto.

Il sensore riduce significativamente il rumore e migliora la gamma dinamica per prestazioni di qualità sia di giorno che di notte. L’apertura massima dell’obiettivo, pari a f/2.0, consente di ricevere più luce, dando la possibilità di usare valori ISO inferiori o tempi di posa più brevi, e anche di creare sfondi piacevolmente sfocati. Per ottenere delle sfocature intenzionali di soggetti in movimento, il nuovo filtro ND Auto limita la luce che raggiunge l’otturatore, consentendo di utilizzare tempi di posa più lunghi senza sovraesporre.

Non manca la possibilità di girare filmati Full HD. Il processore DIGIC 7 migliora l’inseguimento del soggetto inquadrato, per riuscire a cogliere ogni istante: dai grandi movimenti improvvisi ai piccoli cambiamenti di espressione del viso. Che si stia scalando una montagna o esplorando una città, lo stabilizzatore d’immagine, grazie alla funzione Advanced Dynamic IS a 5 assi e alla tecnologia Dual Sensing IS, corregge automaticamente le vibrazioni della fotocamera, consentendo riprese stabili da qualsiasi angolo o in movimento. PowerShot G9 X Mark II permette di registrare filmati time-lapse, con un’ampia varietà di impostazioni per un completo controllo creativo.

La fotocamera incorpora uno schermo LCD touchscreen intuitivo che permette di avere pieno controllo e accesso alle varie impostazioni, senza la presenza di pulsanti ingombranti. La ghiera di controllo sull’obiettivo consente invece di regolare l’apertura, la velocità dell’otturatore e lo zoom.

La funzione Dynamic NFC consente di collegarsi rapidamente e trasferire le proprie immagini su dispositivi compatibili, tra cui Canon Connect Station CS100, per condividere e memorizzare foto e filmati con facilità e sicurezza. Grazie alla nuova compatibilità Bluetooth è possibile mantenere sempre connessi fotocamera e smartphone o tablet, in modo da poter vedere e condividere le foto anche quando la fotocamera non è a portata di mano. Inoltre la connessione fra smartphone o tablet e macchina fotografica rende anche possibile lo scatto a distanza. Infine la porta USB, permette di ricaricare comodamente la batteria ovunque ci si trovi.

PowerShot G9 X Mark II sarà disponibile a partire dal mese di Febbraio al prezzo suggerito al pubblico di 499,00 euro.

Canon IXUS 185, IXUS 190 e PowerShot SX430 IS

Canon presenta tre nuove fotocamere compatte che consentono di catturare con spontaneità e prontezza ogni attimo: IXUS 185 e IXUS 190, sottili ed eleganti, e PowerShot SX430 IS, mini-bridge superzoom. I nuovi modelli IXUS sono i più sottili della gamma, perfetti se si desidera una fotocamera tascabile. PowerShot SX430 IS incorpora invece un potente zoom da 45x che consente di catturare anche i dettagli più distanti.

La bellezza delle immagini è catturata con una qualità di 20 megapixel, mentre i filmati sono realizzati in HD 720p. I potenti zoom offrono la libertà di avvicinarsi sempre di più a ogni dettaglio. Gli zoom ottici 8x di IXUS 185 e 10x di IXUS 190 rientrano completamente nei corpi macchina, rendendo le fotocamere così compatte da poter essere facilmente inserite in tasca o in borsa, mentre lo ZoomPlus digitale raddoppia la lunghezza focale massima: perfetto per ottenere scatti estremi a piena risoluzione. Per scene davvero lontane, lo zoom ottico 45x di PowerShot SX430 IS conduce al centro dell’azione, mentre lo ZoomPlus 90x avvicina maggiormente il soggetto in modo estremo.

Infine, lo stabilizzatore d’immagine Intelligent IS di IXUS 190 e PowerShot SX430 IS contribuisce a garantire immagini nitide, evitando le sfocature dovute al movimento. Otto modalità differenti si adattano costantemente alla scena inquadrata, dall’uso su treppiede al panning, mentre la funzione Dynamic IS interviene durante la ripresa video per garantire filmati fluidi e stabili.

IXUS 185, IXUS 190 e PowerShot SX430 IS saranno disponibili al rispettivamente al prezzo suggerito al pubblico di 119,99 euro, 179,99 euro e 259,99 euro a partire dal mese di Febbraio 2017.

Canon LEGRIA HF R806, LEGRIA HF R86 e LEGRIA HF R88

Canon presenta una rinnovata gamma LEGRIA serie HF R: i modelli LEGRIA HF R806, LEGRIA HF R86 e LEGRIA HF R88. Dotate di qualità video Full HD, le nuove videocamere sono pensate per tutti coloro che desiderano conservare ogni ricordo alla massima qualità. La serie aggiornata mantiene le caratteristiche dei modelli precedenti, aggiungendo maggiori controlli creativi quali gli effetti slow e fast motion. Inoltre tutte le nuove videocamere della gamma sono dotate di una migliore sensibilità in condizioni di luce scarsa che permette di realizzare filmati dai colori vivaci in ogni condizione di illuminazione.

Tutte le nuove videocamere consentono di cambiare frame rate durante la registrazione grazie ai nuovi effetti “flessibili” slow e fast motion. E’ possibile realizzare effetti comici o drammatici con facilità, per cogliere al meglio ogni momento rallentando o accelerando la ripresa. I filmati assumono un aspetto naturale e ben illuminato grazie alla modalità Priorità Alte Luci, potenziata da una correzione del controluce più performante e selezionabile direttamente durante le riprese. La combinazione delle due impostazioni aiuta la videocamera ad analizzare la scena per garantire che tutti i dettagli siano registrati e il contrasto tra luci e ombre sia più nitido, persino nelle scene luminose.

Queste videocamere hanno una autonomia elevata grazie alla lunga durata della batteria. Inoltre i modelli LEGRIA HF R86 e LEGRIA HF R88 includono una memoria interna da 16GB per consentire di filmare più a lungo.

L’intera serie LEGRIA HF R è dotata di un potente stabilizzatore d’immagine Intelligent IS che opera su 5 assi e aiuta a contrastare le vibrazioni della videocamera, anche ad alti livelli di zoom, in modo che il video rimanga stabile anche nelle condizioni di ripresa più complesse.

I dettagli più lontani si avvicinano con lo zoom ottico 32x, il performante Advanced Zoom 57x e l’affidabile Auto Zoom Framing Assist, la funzione che assiste il videomaker nell’inquadratura con elevati ingrandimenti. Infine, lo strumento Audio Scene Select, assicura un sonoro di alta qualità e consente di selezionare fra le impostazioni la soluzione audio ottimale sulla base della scena che si sta riprendendo.

Le funzioni di connettività della nuova serie LEGRIA HF R consentono ampie modalità di utilizzo. Le videocamere LEGRIA HF R86 e LEGRIA HF R88 sono dotate di connettività Wi-Fi e Dynamic NFC, pienamente compatibili sia con l’app Canon Camera Connect e Canon Connect Station CS100 per il trasferimento dei file, che con la app Camera Access Plus per effettuare il controllo remoto. Invece la videocamera LEGRIA HF R806 è compatibile con schede di memoria SD FlashAir.

LEGRIA HF R806, LEGRIA HF R86 e LEGRIA HF R88 saranno disponibili rispettivamente al prezzo suggerito al pubblico di 289,99 euro, 369,99 euro e 389,99 euro a partire da fine Gennaio 2017.