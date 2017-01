Al CES 2017 di Las Vegas Toshiba porta al debutto il suo nuovo notebook Portégé X20W con Windows 10 e processori Kaby Lake di settima generazione. Dal punto di vista puramente tecnico trattasi di un notebook dotato di un display da 12,5 pollici con supporto al touch screen. Particolarità, è presente una cerniera che permette di far ruotare lo schermo di 360 gradi. In questo modo, chiudendo lo schermo si trasforma il Toshiba Portégé X20W in un vero e proprio tablet pc. Display che presenta risoluzione Full HD e dispone anche di un digitalizzatore Wacom per supportare i pennini con cui interagire sullo schermo.

I processori saranno gli ultimi Intel Core di settima generazione. Presenti anche altoparlanti stereo realizzati da Harman Kardon che dovrebbero garantire un’ottima qualità nella riduzione musicale. Tra le altre dotazioni tecniche spiccano la porta USB Type-C (supporta Thunderbolt 3) ed una porta USB 3.0 Type-A. Essendo nato appositamente per Windows 10, il Toshiba Portégé X20W dispone nativamente di due fotocamere ad infrarossi da utilizzare con Windows Hello. In altri termini, gli utenti potranno sbloccare il computer con il loro volto. Infine, questo computer è stato ottimizzato anche per l’utilizzo con Cortana e proprio per questo dispone di due microfoni.

Toshiba Portégé X20W dovrebbe arrivare molto presto sul mercato anche se non sono note, al momento, ne le tempistiche certe e nemmeno il prezzo finale.