TCL, nota per produrre gli smartphone a brand Alcatel, svela in anteprima assoluta al CES 2017 il nuovo smartphone top di gamma BlackBerry con tastiera integrata. Si tratta del primo prodotto realizzato a seguito dell’accordo di licenza a lungo termine concesso a TCL da BlackBerry, che continuerà ad offrire applicazioni e servizi, incluse le suite di sicurezza enterprise.

Il nuovo smartphone BlackBerry presenta tre importanti caratteristiche: sicurezza, produttività e affidabilità, frutto della sua lunga esperienza nel mondo della sicurezza mobile e software. Lo smartphone si distingue per la sua tastiera, oltre che per le molteplici applicazioni, tra cui Hub +, che rendono il nuovo BlackBerry il prodotto ideale per aziende e utenti business.

Nome e i dettagli definitivi del nuovo smartphone BlackBerry saranno ufficialmente resi noti al Mobile World Congress 2017 di Barcellona che si terrà a fine febbraio 2017.

Il nuovo BlackBerry, disponibile nei primi mesi del 2017, offre funzionalità premium eccezionali, tra cui: tastiera intelligente; design; sicurezza; sistema operativo Android 100% compatibile con le app di Google.

TCL, il quarto più grande produttore di cellulari in Nord America e secondo IDC tra le top-10 a livello mondiale, sta espandendo il proprio portafoglio prodotti dedicato agli smartphone top di gamma con i dispositivi BlackBerry, dedicati sia alle imprese che ai consumatori. L’azienda ha una comprovata esperienza nel guidare le principali tendenze (MBB, IoT, sicurezza, realtà virtuale), la filiera produttiva, gli Smart device e il portafoglio prodotti a seguito della fusione di brand.