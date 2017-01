LG ha presentato l’innovativo Levitating Portable Speaker (PJ9) al CES 2017 di Las Vegas. Questo nuovo dispositivo non solo offre un’eccellente qualità audio, ma colpisce anche per l’incredibile fascino del suo design, dato dallo speaker wireless che levita sopra la propria base, chiamata Levitation Station. Oltre al suo aspetto suggestivo, il nuovo speaker portatile di LG si contraddistingue anche per la sua versatilità che consente all’utente di riprodurre musica, podcast e altri contenuti audio in maniera semplice e lineare, a casa come in ambienti esterni.

LG PJ9 crea un effetto ottico sbalorditivo grazie ai potenti elettromagneti presenti all’interno della base (Levitation Station) che permettono allo speaker di non toccare alcuna superficie o filo durante la riproduzione audio. Al centro è presente un diffusore omnidirezionale sferico che diffonde il suono a 360° e produce bassi molto profondi grazie al subwoofer integrato nella base. LG PJ9 si caratterizza, inoltre, per un doppio radiatore passivo in grado di regolare finemente le frequenze alte e medie e riprodurle in maniera brillante.

La batteria integrata garantisce un’autonomia di circa 10 ore. Quando questa comincia a scaricarsi, lo speaker scende automaticamente verso la base e avvia il processo di ricarica in modalità wireless, senza bisogno di alcun intervento da parte dell’utente e senza che la musica venga interrotta. PJ9 di LG è certificato IPX7 e resiste alle condizioni meteo più avverse in caso di utilizzo in ambienti esterni. Per una maggior convenienza e versatilità, la tecnologia Multipoint consente allo speaker di connettersi a due dispositivi Bluetooth simultaneamente.