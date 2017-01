Al CES 2017 di Las Vegas, Lenovo ha presentato la sua nuova linea di prodotti. Tra tutti spicca sicuramente il Lenovo X1 Carbon, un interessante notebook Windows 10 che fa delle ridotte dimensioni il suo punto di forza. Questo dispositivo, infatti, dispone di uno schermo da 14 pollici in un corpo da 13 pollici. Massima riduzione degli ingombri, dunque, per un prodotto adatto alla portabilità ma senza limitazioni tecniche. Display che a seconda dei modelli può disporre di risoluzioni Full HD o WQHD. Il pannello è un IPS. La sua anima per la produttività la si evince, anche, sul fronte dell’autonomia che Lenovo dichiara essere di 15.5 ore. Il peso è di soli 1.14 Kg. I processori scelti sono gli Intel Kaby Lake di settima generazione.

Da evidenziare l’itegrazione del modulo LTE Snapdragon X7 che evidenzia ancora di più l’anima business del Lenovo X1 Carbon. Ovviamente presente il WiFi, il bluetooth e le porte USB 3.0 e Thunderbolt 3. Essendo un prodotto nato per Windows 10 è presente anche un lettore per le impronte digitali da utilizzare con il sistema di login biometrico Windows Hello. Sistema di autenticazione che potrà essere utilizzato anche attraverso la fotocamera che integra uno scanner dell’iride. Lenovo X1 Carbon sarà in vendita sul territorio americano a partire da 1349 dollari.

Lenovo Miix 720

Contestualmente, Lenovo ha anche portato al CES il Lenovo Miix 720, un ibrido pc 2-in-1 con Windows 10 già in precedenza annunciato dalla società. Trattasi della risposta di Lenovo al Surface Pro 4 di Microsoft. Grazie ad una specifica tastiera scollegabile, infatti, il Lenovo Miix 720 può essere utilizzato sia come tablet che come notebook. Display da 12 pollici con risoluzione Quad HD e spessore di soli 8,9 millimetri sono le sue caratteristiche di maggiore rilievo. A seconda della declinazione scelta gli utenti potranno disporre dei processori Intel Core i5 o i7 Kaby Lake abbinati sino a 16GB di RAM. SSD sino a 1TB ed autonomia sino a 8 ore. Prezzi a partire da 999,99 dollari con la possibilità di acquistare il pennino a 59,99 dollari. Disponibilità da aprile 2017.

Lenovo X1 Yoga

Novità anche per la famiglia Yoga con il nuovo ThinkPad X1 Yoga che sostanzialmente è il Lenovo X1 Carbon con schermo touch capace di ruotare di 360 gradi per poter utilizzare il dispositivo come un tablet pc o con il pennino. Le specifiche tecniche sono molto simili al modello senza touch screen, dunque schermo da 14 pollici con risoluzione Full HD o WQHD, processori Intel Kaby Lake e sino a 16GB di RAM. Prezzi a partire da 1500 dollari in America.

Lenovo Legion Y520 e Y720

Per il gaming arrivano, invece, Lenovo Legion Y520 e Y720. Trattasi di due portatili caratterizzati da levate specifiche tecniche con processori Intel Kaby Lake di settima generazione e GPU Nvidia GTX 1050 Ti e 1060. Il primo è un modello da 15.6 pollici con risoluzione Full HD, con memoria RAM sino a 16GB e SSD sino a 512GB (2TB per i dischi fissi classici). GPU l’Nvidia GTX 1050 Ti. Il secondo modello, invece, è ancora più potente e può disporre anche di un display con risoluzione UHD 2160p. Processori Intel Core i5-7300HQ o i7-7700HQ, sino a 16GB di RAM e GPU Nvidia GTX 1060 con 6GB di memoria GDDR5. Trattasi di un notebook ideale per la realtà virtuale. Il primo modello sarà disponibile a partire da 899.99 dollari, mentre il secondo da 1399.99 dollari.

Lenovo, altre novità

La società ha presentato anche un refresh hardware del Lenovo ThinkPad X1 Tablet con Windows 10. Principale differenza l’introduzione dei processori Intel Kaby Lake. Prezzi da 949 dollari.