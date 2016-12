Honor continua senza sosta a voler stupire i suoi affezionati clienti. Il brand di proprietà di Huawei, infatti, ha ufficializzato il suo sbarco all’interno dell’imminente CES 2017 di Las Vegas. Annuncio in cui è sottolineato anche l’imminente arrivato di un nuovo smartphone che sarà, quindi, presentato al CES. Difficile capire che cosa esattamente l’azienda potrebbe aver deciso di portare alla fiera di elettronica, tuttavia, l’immagine utilizzata per l’annuncio potrebbe far intendere che sia in arrivo un nuovo dispositivo dotato di doppia fotocamera posteriore.

Sicuramente, Honor non mancherà di stupire con un prodotto ad alto tasso di tecnologia in grado di conquistare il mercato come sta facendo oggi con l’Honor 8. La società terrà anche una presentazione il giorno 3 gennaio in cui saranno presentate tutte le novità, tra cui anche questo nuovo prodotto.

L’attesa non sarà, dunque, lunga e gli interessati potranno presto scoprire cosa Honor ha in serbo per loro. La speranza, ovviamente, è che questo nuovo smartphone possa arrivare presto anche all’interno del mercato italiano.

Honor, per rendere l’attesa ancora più “eccitante”, ha condiviso un video in cui è scandito il conto alla rovescia dell’evento del 3 gennaio. Inoltre, l’azienda ha anche già lanciato un contest che permetterà alle persone di provare a vincere il nuovo smartphone. L’appuntamento per le novità di Honor è per il 3 gennaio al CES 2017 di Las Vegas.