Al CES 2017 di Las Vegas, Dell ha portato alcune novità in ambito computer. In particolare, l’azienda ha svelato nuovi prodotti per il gaming, dunque, dotati di specifiche tecniche di alto profilo. La prima novità riguarda la linea Inspiron 7000 caratterizzata dall’utilizzo dei nuovi e performanti processori Intel Kaby Lake di settima generazione. Tra le varianti disponibili si evidenziano quelle con le CPU Core i5-7300HQ e Core i7-7700HQ. Trattandosi di prodotti per il gioco, non manca anche una scheda grafica dedicata. A seconda del modello scelto, sono disponibili le GPU Nvidia GeForce GTX 1050/1050 Ti. Gli utenti potranno scegliere sino a 32GB di memoria RAM.

Il nuovo Dell Inspiron 7000 potrà essere acquistato sia nella variante con schermo da 14 pollici, sia nella declinazione con schermo da 15 pollici e con risoluzioni sino a 4K. Gli acquirenti potranno optare sia sui dischi SSD che sui più classici dischi fissi con velocità sino a 5400 RPM.

Dell approfitta del CES 2017 di Las Vegas per aggiornare anche i ben noti notebook Alienware sempre pensati per il gaming più estremo. Anche in questo caso spiccano i nuovi processori Intel di settima generazione kaby Lake, varianti Core i7 i7-7700HQ e Core i7-7820HK, in abbinamento alla GPU Nvidia GeForce GTX 1080.

Tutti questi nuovi modelli saranno disponibili in America già a partire dal mese di gennaio ad un prezzo di partenza di 799 dollari. Ancora non noti i tempi di arrivo sul mercato internazionale.