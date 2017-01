Al CES 2017 di Las Vegas, Samsung ha rivelato la propria vision per quest’anno. L’azienda punterà ancora più in alto con una ricca serie di innovazioni per garantire all’utente un’esperienza senza precedenti. Oltre ai nuovi televisori QLED, la casa coreana ha annunciato prodotti audio con tecnologia UHQ proprietaria, monitor Quantum Dot e innovazioni senza precedenti nel mondo dell’home appliances.

Samsung ha presentato due nuovi servizi per Smart TV, ovvero ‘Music’ e ‘TV Plus’, che offriranno ai consumatori contenuti personalizzati in base alle preferenze televisive attraverso la piattaforma Smart Hub di Samsung. Il servizio Samsung “Music”, che offre attualmente contenuti provenienti da otto partner produttori di app musicali tra i quali Spotify, Napster e Deezer, consentirà agli utenti di Smart TV di cercare e reperire con facilità i brani sulla TV live o direttamente dai programmi televisivi. La sezione “Anteprima” dell’interfaccia utente di Smart Hub, fornirà inoltre consigli per aiutare l’utente a scoprire nuovi brani e a riprodurli a proprio piacimento.

“TV Plus” offrirà invece canali basati su IP focalizzati su servizi di contenuti a pagamento attraverso una nuova soluzione Smart Electronic Program Guide (EPG). I consumatori non dovranno più aspettare che i servizi via cavo trasmettano maratone dei loro programmi preferiti, ma li potranno guardare subito semplicemente sintonizzandosi su un canale TV Plus.

L’applicazione YouTube con HDR sarà inoltre messa a disposizione anche per tutti i televisori Samsung SUHD 2016 con display Quantum dot e a seguire anche per i TV UHD. Gli utenti potranno accedere ai contenuti HDR semplicemente visitando la categoria all’interno dell’applicazione YouTube sul canale 4K, utilizzando così un modo facile per navigare e per fruire di contenuti a pagamento.

Samsung annuncia anche il lettore Blu-ray UHD M9500. Il nuovo lettore Blu-ray UHD di Samsung riconosce automaticamente il tipo di pannello TV e di audio collegato e cambia in loro funzione i settaggi video e audio per ottimizzare l’esperienza visiva. Inoltre rende possibile la visione di foto e video a 360 gradi su qualsiasi televisore.

Tecnologia UHD

La tecnologia UHQ (Ultra High Quality) di cui Samsung è proprietaria è la vera novità presente in tutti i nuovi dispositivi audio presentati a Las Vegas dall’azienda. L’audio UHQ è in grado di portare a 32bit i contenuti audio da qualsiasi sorgente, anche in streaming, indifferentemente se questi siano a 8 o a 24bit. Il suono a 32 bit ha una qualità molto più prossima alla registrazione originale rispetto all’audio HD esistente e assicura un effetto di grande intensità che dà vita a ogni singola nota con estrema chiarezza. Samsung ha anche sviluppato i propri algoritmi audio per garantire un suono di qualità ultraelevata sfruttando Le già avanzatissime tecnologie proprietarie e l’esperienza del Samsung Audio Lab, un avanzatissimo laboratorio californiano che rappresenta un’eccellenza mondiale nel settore. La nuova tecnologia ‘Distortion Cancelling’ presente nei nuovi prodotti, capta inoltre in anticipo il movimento degli altoparlanti interni riducendo così le alterazioni del suono per una perfetta esperienza audio.

Samsung ha annunciato Una novità nel campo dei dispositivi stand alone che riflette le esigenze dei consumatori che amano ascoltare audio hi-fi – un’evoluzione tecnologica già riconosciuta e apprezzata nel settore. L’Altoparlante Wireless H7 riflette una notevole innovazione nel design: con finiture metalliche eleganti e contemporanee in grado di piacere anche ai consumatori più esigenti, una dimensione compatta e un esterno dal sapore rétro, fa della musica l’elemento dominante di ogni ambiente.

La nuova Soundbar MS750 è la prima soundbar di Samsung che incorpora il subwoofer direttamente nell’unità principale, garantendo bassi equalizzati ed estremamente chiari e limitando nel contempo l’ingombro. Con l’audio UHQ da 32 bit, MS750 assicura un una potenza ed una qualità da Home Cinema all’audio del TV, senza bisogno d’installare un subwoofer separato. La Soundbar MS750 vanta un design contenuto ed estremamente compatto che consente di poterla collegare al TV con una semplice connessione, in modo facile e veloce. In questo modo i consumatori potranno accendere contemporaneamente, con un unico tocco, la soundbar e il televisore.

Monitor curvo Quantum Dot CH711

Il nuovo monitor curvo Quantum Dot CH711 di Samsung è studiato pensando agli amanti dell’intrattenimento. Disponibile nelle varianti da 27 e 31.5 pollici, CH711 assicura una qualità visiva straordinaria, indipendentemente dal contenuto visualizzato.

Con una curvatura da 1.800R e un angolo di visione ultra-ampio da 178 gradi, CH711 rende il contenuto chiaramente visibile da qualsiasi punto lo si guardi; il design ergonomico consente di regolare il posizionamento orizzontale e verticale del monitor per un comfort ottimale. Se associato a una copertura del colore sRGB prossima al 125 percento e a una risoluzione WQHD da 2.560 x 1.440, CH711 fissa un nuovo criterio di dettaglio del colore da qualsiasi distanza. Il design elegante e sofisticato a 360 gradi di CH711 è un ottimo complemento per qualsiasi spazio o ambiente. La semplice scocca bianca ha uno straordinario design Boundless su tre lati e nasconde ordinatamente i cavi di alimentazione e HDMI all’interno del piedistallo.

Samsung ha presentato in anteprima al CES anche altri modelli ad alta risoluzione: il monitor UH750 da 28 pollici associa un tempo di risposta ultraveloce di 1 m/s ad un display UHD dalla tecnologia Quantum Dot. I modelli SH850 da 23.8 e 27 pollici offrono una risoluzione WQHD e una connettività Display Port:Daisy Chain in un design slim e borderless, con base quadrata ed esterno elegante, adatto sia per la casa che per l’ufficio. I monitor SH850 sono inoltre dotati di piedistallo regolabile in altezza e snodato, con possibilità d’inclinazione e rotazione per un comfort visivo ottimale.

Samsung rende la casa più smart

Samsung annuncia l’arrivo del Robot Aspirapolvere POWERbot VR7000, oggi più compatto, più intelligente e più potente, per garantire un’accurata pulizia grazie ad una reale forza aspirante fino a 20 watt, coprendo superfici che gli aspirapolvere manuali non riescono a raggiungere.

Il nuovo robot è utilizza il sistema Visionary Mapping Plus per una mappatura perfetta di ogni stanza e di un sistema di sensori FullView Sensor 2.0 che gli permettono di muoversi agevolmente in qualsiasi spazio, anche il più stretto come sotto i letti o altri mobili.

In linea con il costante impegno di Samsung a innovare nel settore della cucina, in mostra al CES 2017 il frigorifero Family Hub 2.0, la nuova versione del frigo di ultima generazione Family Hub 1.0 e la linea di elettrodomestici da incasso intelligenti.

Family Hub è l’innovativo frigorifero dotato di tecnologia IoT (Internet of Things) che offre alle famiglie nuove modalità per organizzare e gestire i propri alimenti, fare la spesa e consultare ricette online. La release 2.0 sarà disponibile nella serie a 4 porte o nella classica versione Combinata con scomparto freezer nella parte inferiore per soddisfare ogni tipo di esigenza.

Il modello 2.0 si arricchisce con l’app Recipe, fornita da AllRecipes, che offre la consultazione delle ricette e l’ingrandimento del testo per consentire all’utente di svolgere agevolmente più attività in cucina, ed è oggi dotata della nuovissima interfaccia per permettere a ciascun componente della famiglia di creare il proprio profilo utilizzando avatar o foto personali. Grazie al touchscreen a LED da 21.5 pollici che funge come bacheca digitale interattiva, ogni membro della famiglia è in grado di condividere foto, accedere a calendari aggiornati, scrivere promemoria in tempo reale attraverso i propri profili e l’app Family Hub sullo smartphone.