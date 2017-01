Al CES 2017 di Las Vegas, Fujifilm annuncia tre novità di prodotto, ossia X-T2 Graphite Silver, X-Pro2 Graphite e FinePix XP120. Sulla base della famosa ed elegante Graphite Silver di X-T1, FUJIFILM presenta la versione Graphite Silver della fotocamera digitale mirrorless X-T2, con accessori dedicati. X-T2 Graphite Silver è dotata di un rivestimento multistrato a tripla “cottura” per produrre una finitura elegante e piacevole al tatto ed è fornita con accessori esclusivi tra cui un cinturino in pelle di qualità premium, copertura in alluminio della slitta a contatto caldo e flash EF-X8.

Fujifilm X-T2 Graphite Silver Edition sarà disponibile da fine gennaio 2017 al prezzo indicativo e suggerito al pubblico di 1.939,99 euro Iva inclusa.

FUJIFILM X-Pro2 GRAPHITE

FUJIFILM X-Pro2 Graphite è una versione nuova, con le medesime caratteristiche tecnologiche della versione black, ma si presenta con una texture raffinata di colore metallico, ottenuta con un rivestimento multistrato. Questa versione includerà l’ottica intercambiabile leggera FUJIINON XF23mm F2 R WR, del medesimo colore del corpo macchina, e di un sistema AF rapido e silenzioso.

Fujifilm X-Pro2 Graphite Edition in kit con XF23mmF2 R WR sarà disponibile da fine gennaio 2017 al prezzo indicativo e suggerito al pubblico di 2.549,99 euro Iva inclusa.

FUJIFILM FinePix XP120

Con corpo macchina compatto e leggero e con un peso di circa 203g, FinePix XP120 è la fotocamera da portare ovunque, non ingombra, perfetta in ogni occasione, progettata per un facile impiego nelle attività all’aria aperta. Permette di godere senza problemi della magia fotografica in ogni stagione, in quanto è impermeabile fino a 20 metri, è resistente alle cadute da 1,75m, è resistente alla polvere ed è in grado di operare a basse temperature fino a -10°C. Grazie a un’impugnatura ergonomica per rendere sicura la presa con una sola mano, a un meccanismo a doppia chiusura per il vano batterie, XP120 è ideale per tutta la famiglia e come prima fotocamera per i bambini.

FINEPIX XP120 sarà disponibile da febbraio 2017 al prezzo indicativo e suggerito al pubblico di 219,99 euro Iva inclusa.