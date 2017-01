Al CES 2017 di Las Vegas, Asus ha annunciato VivoPC X. Trattasi di un interessante PC Desktop che si caratterizza per offrire alte prestazioni all’interno di un case molto compatto e dunque poco ingombrante. A titolo di confronto, il nuovo PC Desktop di Asus presenta dimensioni simili a quelle di una console. Trattandosi di un prodotto anche adatto al gaming, viste le prestazioni, i futuri possessori non potranno che gradire queste dimensioni così compatte che permettono di posizionarlo in ogni luogo senza grossi problemi.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Asus VivoPC X dispone di un processore Intel Core i5 di settima generazione abbinato a 8GB di RAM ed ad un SSD da 512GB. A rimarcare la natura gaming, la presenza di una GPU GeForce GTX 1060. Anche se le specifiche non sono da primato, questo computer è predisposto per l’utilizzo con la realtà virtuale. Il case dell’Asus VivoPC X dispone, anche di quattro porte USB 3.1, due porte USB 2.0, due porte HDMI e una DisplayPort.

Viste le dimensioni molto ridotte, Asus ha lavorato molto sulla dissipazione del calore inserendo appositi accorgimenti. Asus VivoPC X arriverà a marzo a 799 dollari. Accanto a questo modello, Asus ha annunciato anche l’aggiornamento tecnico della linea dei suoi PC con l’introduzione dei processori Intel Core di settima generazione con poche altre migliorie. Tra i modelli oggetto di questo restyling si menzionano gli ZenBook, i Transformer Pro ed i Zen AiO all-in-one.

Trattasi di upgrade obbligatori per consentire a questi prodotti di rimanere competitivi.