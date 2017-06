ARCHOS si è posta l’obiettivo di aumentare le proprie quote di mercato e di fornire agli utenti smartphone sempre più tecnologicamente sofisticati. ARCHOS introduce nella propria linea Diamond due nuovi modelli progettati da Nubia. Nubia introduce nella propria suite dei dispositivi top di gamma ma a prezzi di fascia media che offrono le più innovative caratteristiche hardware e un’interfaccia unica per una completa esperienza di utilizzo, in particolar modo per quanto riguarda il comparto fotografico.

Con la nuova lineup Sense, invece, ARCHOS presenta 2 nuovi modelli: uno rugged e uno borderless. Questa lineup testimonia l’evoluzione dell’uso dello smartphone, dispositivo ormai fondamentale e onnipresente che gli utenti richiedono con una sempre migliore risoluzione dello schermo, fluidità, resistenza e con ottime caratteristiche fotografiche.

ARCHOS Diamond Alpha

Il dispositivo top di gamma, un’alternativa brillante ai modelli Honor, possiede un rivestimento metallico unibody da 5,2 pollici, un display Full-HD Corning Gorilla Glass 3, un chipset Qualcomm Snapdragon 652 octa-core, 4GB di RAM e 64 GB di memoria espandibile.

Questo smartphone è appositamente pensato per la fotografia, un uso che è ormai sempre più al centro dell’utilizzo quotidiano. La fotocamera posteriore SONY da 13 MP con doppio sensore (uno bianco e nero, l’altro a colori) e lo snapper selfie da 16MP offrono agli appassionati di fotografie e video la possibilità di registrare filmati in 4K e un’ampia suite di filtri e di modalità.

ARCHOS Diamond Alpha sarà disponibile in Italia a Luglio 2017 a 399 euro.

ARCHOS Diamond Gamma

Con un rivestimento estremamente sottile (meno di 8 mm), questo modello in alluminio possiede uno schermo IPS HD 2.5D da 5,5 pollici, un processore Qualcomm octa-core a 64 bit, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria espandibile fino a 128 GB, una fotocamera posteriore Samsung da 13 MP e una fotocamera frontale da 5 MP, oltre ad una batteria da 3000 mAh. Lo smartphone monta Google Android 7.1.1.

L’ampia suite di applicazioni fotografiche permette di esprimere a pieno la propria creatività artistica.

ARCHOS Diamond Gamma sarà disponibile in Italia a Luglio 2017 a 199 euro.

ARCHOS Sense 55s

ARCHOS Sense 55S, caratterizzato da un design extra light e semplice, possiede un display IPS Full HD borderless (78% della superficie) da 5,5 pollici in grado di regalare colori luminescenti. Il device è dotato di 2 GB di RAM e 16 GB di combinazione storage, oltre ad una fotocamera con doppio sensore (8MP + 8MP), un sensore per le impronte digitali per un livello di sicurezza aggiuntivo e una batteria da 3000 mAh che consente di utilizzare lo smartphone per tutta la giornata. ARCHOS Sense 55S monta Google Android 7.

ARCHOS Sense 55S sarà disponibile in Italia da Luglio 2017 a 199 euro e porterà una ventata di aria fresca e uno spirito di vero design nel mercato europeo degli smartphone wallet-friendly.

ARCHOS Sense 50X

Con una custodia rugged, conforme allo standard IP68, ARCHOS Sense 50X è resistente ai graffi e alla polvere e può essere immerso in acqua per 30 minuti fino ad un metro di profondità. Lo smartphone, che supporta temperature da -20° C a +55° C, possiede un display da 5 pollici FHD Gorilla Glass 4, un chipset quad-core Mediatek MT6737 a 1,5 GHz, 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 128 GB grazie ad una slot microSD integrata. ARCHOS Sense 50X è alimentato da una batteria da 3500 mAh e monta Google Android 7.

ARCHOS Sense 50X sarà disponibile in Italia da Luglio 2017 a 269 euro.

ARCHOS Sense 50X è il device ideale per tutti coloro che lavorano outdoor e, più in generale, per coloro che, avendo precedentemente danneggiato il proprio smartphone, cercano un device che sia gradevole esteticamente e che vanti anche buone prestazioni.