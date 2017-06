Alcatel ha presentato il concorso a premi “Alcatel Enjoy Now”. Da oggi 15 giugno al 13 luglio 2017 compresi, tutti coloro che acquisteranno lo smartphone Alcatel A5 LED, potranno partecipare all’estrazione e ricevere in omaggio un soggiorno per due persone al Sziget Festival, in programma a Budapest dal 9 al 16 agosto 2017. Pink, Clean Bandit, Steve Aoki, Tom Odell, Rita Ora, Kasabian, Macklemore & Ryan Lewis: sono sono alcuni degli artisti che si esibiranno sul palco della colossale rassegna internazionale.

Partecipare è semplice. Una volta acquistato Alcatel A5 LED, sarà sufficiente collegarsi al sito dedicato all’iniziativa, compilare il form di registrazione con i dati personali richiesti e caricare la prova d’acquisto, oltre al codice IMEI riportato sulla confezione.

I fortunati vincitori saranno ospiti di Alcatel per tutta la durata del festival ungherese. Il premio include infatti il volo di andata e ritorno per Budapest per due persone, il pass al festival per due persone per tutta la settimana, oltre alla sistemazione in podpad lodging direttamente presso la location.

Alcatel ha pensato anche a tutti coloro che non hanno ancora acquistato Alcatel A5 LED, offrendogli la possibilità di vincerne uno semplicemente accedendo al sito web dedicato all’iniziativa e inserendo i dati personali richiesti.

Il concorso a premi sarà oggetto di una campagna di comunicazione veicolata attraverso il sito della promozione, sui social network di Alcatel Mobile e con una campagna banner.