Canon è alla ricerca di una persona creativa e appassionata, che abbia voglia di raccontare la propria storia attraverso le immagini e che sia pronta a viaggiare in tutto il mondo inseguendo l’estate. Ogni giorno, vengono condivisi 200 milioni di foto su Facebook e 95 milioni di video e di foto su Instagram. All’interno di questo impressionante numero di immagini, spesso accade che l’arte della narrazione visiva sia offuscata da un oceano di selfie.

In risposta a una cultura in cui si condividono più foto che storie, Canon ha deciso di cercare qualcuno che possa ispirare tutti noi a raccontare, contribuendo a far rivivere l’arte del racconto per immagini. I contributi fotografici verranno raccolti attraverso Instagram e saranno sottoposti al giudizio dell’attrice, produttrice, musicista e narratrice Zoe Kravitz.

Il candidato prescelto inseguirà l’estate intorno al mondo, visitando luoghi come Lisbona, Melbourne e Rio de Janeiro.

Coloro che pensano di avere le capacità necessarie per trasmettere la propria voglia di raccontare e per ispirare il prossimo, possono condividere su Instagram la storia più memorabile della loro estate 2017, taggando @canonitaliaspa e utilizzando l’hashtag #LiveForTheStory. I lavori verranno giudicati in base a una serie di elementi che includono doti narrative, impatto visivo, originalità e capacità di ispirare. L’autore dello scatto selezionato viaggerà intorno al mondo all’inseguimento dell’estate, con il compito di trovare fino a 365 storie.

Lo storyteller Canon dovrà individuare fino a 365 nuove storie estive nel corso dell’anno, attraverso le quali far rivivere l’arte della narrazione, invogliando le persone a vivere con passione ogni momento della loro vita. La persona selezionata sceglierà le tappe del proprio viaggio e costruirà la propria avventura di scatto in scatto.