Per questo inizio di aprile 3 Italia mette mano al suo listino consumer introducendo alcune novità per i suoi piani tariffari. Innanzitutto, la nuova offerta ricaricabile di 3 Italia su chiama “Play“. Inoltre, la tanto discussa opzione LTE proposta al costo di 1 euro al mese, per i nuovi clienti che attiveranno una SIM entro il 27 aprile sarà gratis sino al 30 di settembre. Per quanto riguarda la nuova tariffa “Play”, essa offre 150 minuti di chiamate a settimana e 1,5GB di internet a settimana al costo di 2 euro a settimana.

Play è disponibile sia per i nuovi che per i già clienti. Per i nuovi clienti il costo di attivazione è di 9 euro, per i già clienti, invece, di 15 euro. Inoltre, l’offerta dà diritto a una Card Blu Grande Cinema 3 per avere due ingressi a settimana al prezzo di uno.

Novità anche per le ALL-IN con addebito su credito residuo che cambiano e diventano più convenienti. ALL-IN Start – 400 minuti, 400 SMS e 4GB – passa da 10 a 9 euro; ALL-IN Prime – minuti illimitati, 400 SMS e 8GB – passa da 20 a 14 euro; ALL-IN Master passa da 30 euro a 19 euro.

Anche le ALL-IN con impegno ed addebito su carta di credito o conto corrente cambiano e diventano più convenienti. ALL-In Prime costa 9 euro, mentre ALL-IN Master 14 euro. ALL-IN Start non è più disponibile nella versione con impegno per i nuovi clienti 3 Italia.

Novità anche per chi cerca solo connettività internet. Super Internet Special 5GB offre a 5 euro 5GB di traffico internet. Casa 3 Special che offre 30GB al mese con soglie settimanali costa, adesso, 10 euro contro i 15 euro precedenti.

Novità anche per Free in versione ricaricabile che include anche uno smartphone da cambiare ogni anno. La nuova offerta è la seguente.